أنقرة: تلاوة القرآن بمتحف آيا صوفيا ليست تحديا لأحد

اعتبر الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الأربعاء، أن قراءة سورة الفتح في متحف آيا صوفيا باسطنبول الذي كان كنيسة سابقا،لا تعتبر تحديا لأحد، بل استذكارا لتاريخ تركيا.

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وقال في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، رد فيه على احتجاج الخارجية اليونانية على تلاوة السورة في المتحف بمناسبة ذكرى فتح اسطنبول: "هذه الفعاليات ليست تحديا لأحد، بل استذكار لتاريخنا".

وتابع: "الخارجية اليونانية أبدت استياءها من تلاوة سورة الفتح في متحف آيا صوفيا، وادعت أن هذه الخطوة تسيء لمشاعر العالم المسيحي، نحن لا نسيء لمشاعر أي مسيحي، على العكس نحترم مشاعر منتسبي كافة الأديان".

وأردف قائلا: "العداء للإسلام والمسلمين موجود في دولكم، لكن معاداة المسيحية واليهود والمهاجرين والأجانب، ليست في معتقدنا ومبادئنا السياسية".

ولفت إلى أن اليونان هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تمنع رفع الأذان من مئذنة المساجد، وأن أثينا تعتبر العاصمة الأوروبية الوحيدة التي تخلو من أي مسجد.

يذكر أن وزارة الخارجية اليونانية احتجت على تلاوة سورة الفتح بمتحف آيا صوفيا الذي كان يعتبر أكبر كنيسة مسيحية في مدينة القسطنطينية، والتي صار اسمها اسطنبول بعد استيلاء العثمانيين عليها، واعتبرت أن هذه الخطوة تعتبر مساسا بمشاعر العالم المسيحي.

المصدر:"الأناضول"