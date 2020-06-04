تركيا لا تعتزم تمديد أوامر البقاء في المنزل مع تخفيف قيود كورونا

قال وزير الصحة التركي إن فريقه لن يوصي بتمديد أوامر البقاء في المنزل خلال العطلات الأسبوعية المفروضة منذ نحو شهرين، وذلك مع مواصلة الحكومة تخفيف الإجراءات لاحتواء جائحة كورونا.

واتخذت تركيا سلسلة إجراءات لمكافحة التفشي منذ 11 أبريل نيسان، شملت العزل العام في العطلات الأسبوعية وإغلاق المتاجر والمطاعم وتقييد السفر بين المدن وإجراءات أخرى.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه بعد اجتماع لفريقه المختص بمكافحة فيروس كورونا إن قواعد العزل العام التي من المقرر أن تنتهي في السادس من يونيو حزيران يمكن فرضها مجددا في أقاليم محددة بناء على معدل العدوى الذي تراجع كثيرا في الأسابيع الأخيرة.

وقتل فيروس كورونا 4609 أشخاص في تركيا وأصاب أكثر من 165 ألفا حتى الآن.

ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد في ركود بسبب إجراءات احتواء المرض، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان تعهد بأن يتعافى الاقتصاد سريعا.

المصدر: رويترز