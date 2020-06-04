 
مباشر

تركيا لا تعتزم تمديد أوامر البقاء في المنزل مع تخفيف قيود كورونا

أخبار العالم

تركيا لا تعتزم تمديد أوامر البقاء في المنزل مع تخفيف قيود كورونا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0vm

 قال وزير الصحة التركي إن فريقه لن يوصي بتمديد أوامر البقاء في المنزل خلال العطلات الأسبوعية المفروضة منذ نحو شهرين، وذلك مع مواصلة الحكومة تخفيف الإجراءات لاحتواء جائحة كورونا.

واتخذت تركيا سلسلة إجراءات لمكافحة التفشي منذ 11 أبريل نيسان، شملت العزل العام في العطلات الأسبوعية وإغلاق المتاجر والمطاعم وتقييد السفر بين المدن وإجراءات أخرى.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه بعد اجتماع لفريقه المختص بمكافحة فيروس كورونا إن قواعد العزل العام التي من المقرر أن تنتهي في السادس من يونيو حزيران يمكن فرضها مجددا في أقاليم محددة بناء على معدل العدوى الذي تراجع كثيرا في الأسابيع الأخيرة.

وقتل فيروس كورونا 4609 أشخاص في تركيا وأصاب أكثر من 165 ألفا حتى الآن.

ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد في ركود بسبب إجراءات احتواء المرض، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان تعهد بأن يتعافى الاقتصاد سريعا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا