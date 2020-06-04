واشنطن توسع العقوبات ضد كوبا في عيد ميلاد كاسترو

وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات ضد كوربا في عيد ميلاد زعيم الحزب الشيوعي الكوبي، الرئيس السابق لحكومة البلاد راؤول كاسترو.

وأعلنت واشنطن عن إدراج 7 كيانات كوبية على قائمة العقوبات، وحظرت على الشركات الأمريكية التعامل معها.

ومن بين الكيانات الكوبية التي استهدفتها العقوبات الأمريكية الجديدة شركة "فينسيميكس" المالية التي يديرها الجيش الكوبي، والتي تعمل مع الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات التحويلات المالية وخدمات البطاقات المصرفية الإلكترونية، التي يستفيد منها الكوبيون لتلقي التحويلات من الخارج.

وقالت الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة تهدف إلى وقف التحويلات المالية إلى كوبا عبر المؤسسات المالية التي تديرها الأجهزة العسكرية الكوبية، وتدفق الأموال على حسابات الحكومة الكوبية.

وردا على القرار الأمريكي، كتب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو على "تويتر"، أن الولايات المتحدة "تستمر بتصرفات دولة مارقة".

ويأتي ذلك بالتزامن مع عيد الميلاد الـ 89 لزعيم الحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو، الذي تولى قيادة البلاد بعد تنحي أخيه الأكبر فيديل كاسترو في 2008، وسلمها لميغيل دياز كانيل في 2018.

المصدر: رويترز