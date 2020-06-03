ترامب: لم أفكر في فرض عقوبات على الرئيس الصيني بسبب هونغ كونغ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يفكر في فرض عقوبات على الرئيس الصيني شي جين بينغ، على خلفية سعي بكين فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع قناة Newsmax TV الأمريكية.

وكان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الماضي على سن قانون الأمن القومي بعد موجة من الاحتجاجات في هونغ كونغ، حيث ينص على فرض عقوبات على النشاطات الانفصالية والإرهابية والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وهددت بكين باتخاذ إجراءات صارمة للرد على محاولات الولايات المتحدة "الإضرار بمصالحها"، على خلفية قرار واشنطن إنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ، واتخاذ تدابير ضد الطلاب والشركات الصينية.

المصدر: وكالات