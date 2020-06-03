تأجيل قمة الصين - الاتحاد الأوروبي في ألمانيا بسبب فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية عن تأجيل قمة الصين والاتحاد الأوروبي، التي كان من المزمع عقدها في سبتمبر المقبل في مدينة لايبزيغ الألمانية، وذلك بسبب أزمة فيروس كوروبا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في بيان له، اليوم الأربعاء، إن القرار اتخذ بعد أن أجرت المسشتارة الألمانية أنغيلا ميركل اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وقال زايبرت: "اتفقوا على أن الاجتماع لا يمكن أن يعقد في الوقت المقترح بالنظر إلى الجائحة لكن ينبغي تحديد موعد آخر"، مضيفا أنه من المنتظر الاتفاق على التفاصيل قريبا.

وكانت قمة مماثلة مقررة في نهاية مارس الماضي في الصين قد تأجلت أيضا.

وقد أراد الاتحاد الأوروبي استخدام القمتين لدفع الصين لتنفيذ وعد قدمته في أبريل من العام الماضي لمنح الشركات الأوروبية معاملة متكافئة ووضع نهاية لممارسات تجبر الشركات الأجنبية على تقاسم التقنيات المتطورة عندما تعمل في الصين.

المصدر: رويترز