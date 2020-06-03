بومبيو يستقبل ناجين من مظاهرات الصين!.. وزاخاروفا تعلق

يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ناجين من ميدان تيانانمن الصيني في وقت تشهد فيه بلاده مظاهرات مناهضة للعنصرية.

وعبر حسابها في موقع "فيسبوك"، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول جدول لقاءات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء 3 يونيو، الذي يتضمن لقاء مع "الناجين من أحداث ميدان تيانانمن".

وقالت زاخاروفا في هذا الصدد، إن "العالم لم يتخلص بعد من النفاق الدولي. ففي الوقت الذي تدور رحى الأحداث، خارج نافذة السيد بومبيو، حيث المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين السلميين الذين لديهم ما يقولونه حول قدرة البقاء أحياء في ساحات التظاهر، فإنه سيكون من المثير للاهتمام والمدهش في آن واحد ما سيقوله بومبيو للضيوف الناجين من أحداث تيانانمن، في مجال حقوق الإنسان؟!".

وأضافت زاخاروفا: "ترى هل تفخر الولايات المتحدة الأمريكية بجدية بما أنجزته في إمطار المراسلين الأجانب بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع؟، لعله سيقول لهم: (يجب أن نفخر بما قمنا به. هناك أكثر من 100 صحفي أمريكي وأجنبي يعانون الآن خارج النافذة من العنف على أيدي ضباط تنفيذ القانون، التابعين لإدارتي)".

جدير بالذكر أنه يصادف اليوم ذكرى مظاهرات ساحة تيانانمن أو ما يعرف بحادثة الرابع من يونيو. وهي مجموعة من المظاهرات الوطنية التي وقعت في الصين، بين 15 أبريل و4 يونيو عام 1989، وتمركزت في ساحة تيانانمن في بكين، التي احتلها الطلاب الجامعيون مطالبين بالديمقراطية والإصلاح.

وشارك في تلك المظاهرات معظم طلاب كليات وجامعات بكين، بإشراف من مدرسيهم، وغيرهم من المفكرين وشخصيات عامة في المجتمع الصيني. ولقيت المظاهرات دعما واسعا من العمال، ولعل أشهر ما تذكره العالم عن هذه المظاهرات المشهد الذي تصدره "رجل الدبابة"، أو "المتظاهر المجهول"، أو "الثائر المجهول"، الذي وقف أمام رتل الدبابات، التي كانت في طريقها إلى ساحة تيانانمن، ليقمع بها الجيش الصيني احتجاجات الطلبة، وليفضها بالقوة. وتسربت الصورة إلى المشاهدين في جميع أنحاء العالم، وتعد من إحدى أشهر الصور في التاريخ، إلا أنه لا توجد أي معلومات موثقة حول هوية الرجل، أو حول مصيره، أو مصير المهمة التي كانت ملقاة على طاقم الدبابات.

المصدر: RT