الفلسطينيون يرفضون استلام أموال الضرائب من إسرائيل بسبب خطة الضم

رفض الفلسطينيون، الأربعاء، استلام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل بالإنابة عنهم وذلك في تصعيد للإجراءات التي يتخذونها احتجاجا على خطط تل أبيب لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في بيان، إن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر مايو المنصرم، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة المالية الإسرائيلية رفضت التعليق.

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وتشكل أموال الضرائب التي تتولى إسرائيل جمعها وفق الاتفاقات الموقعة في التسعينيات أكثر من نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

ورفض الفلسطينيون تسلمها لعدة أشهر في العام الماضي بعدما قلصت إسرائيل الأموال ردا على استخدامها في إعالة أسر الأسرى والشهداء.

ولم يتضح بعد كيف سيستطيع اقتصاد السلطة الفلسطينية المتضرر بالفعل جراء فيروس كورونا الاستمرار بدون أموال الضرائب التي تقدر شهريا بنحو 190 مليون دولار.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات، والتنسيق الأمني مع الإسرائيليين.

وتجمدت محادثات السلام بين عباس والإسرائيليين في 2014 وقاطع الرئيس الفلسطيني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ما يعتبره تحيزا.

المصدر: رويترز