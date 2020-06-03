إيران: قيود كورونا قد تعاد إذا حدثت موجة ثانية للفيروس

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، إن إيران قد تعيد فرض القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، في حالة تعرض البلاد لموجة ثانية من العدوى.

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وأكد روحاني في تصريحات نشرت على موقعه الإلكتروني أنه "إذا لم تؤخذ التحذيرات بجدية في أي جزء من البلاد وزاد تفشي المرض مجددا، لا قدر الله، فسوف تضطر السلطات إلى فرض القيود مرة أخرى".

وأضاف: "هذا الأمر سيخلق مشكلات لحياة المواطنين العادية وسيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة بالمجتمع".

وجاءت تصريحات روحاني بعد أن أعلنت السلطات عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في يوم واحد منذ مارس.

وسجلت وزارة الصحة 3134 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية وهو أكبر عدد منذ 30 مارس، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8012 بعد تسجيل 70 حالة جديدة.

ورفعت طهران القيود تدريجيا منذ أبريل لكنها أعادت فرضها في أقاليم خوزستان وسيستان وبلوخستان في جنوب البلاد في منتصف مايو بعد ارتفاع حالات الإصابة هناك.

المصدر: "رويترز"