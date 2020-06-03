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البيت الأبيض: لا آثار جانبية لعقار "هيدروكسي كلوروكين" على ترامب

أخبار العالم

البيت الأبيض: لا آثار جانبية لعقار
AFP MANDEL NGAN
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أفاد البيت الأبيض يوم الأربعاء بأن الرئيس دونالد ترامب لم يلاحظ أي آثار جانبية لعقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي تناوله لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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وقال طبيب ترامب، شون كونلي: "أنهى الرئيس هذا العلاج بكل أمان ومن دون آثار جانبية".

وأضاف: "الرئيس يخضع لفحوصات الكشف عن كورونا بشكل منتظم، وإلى يومنا هذا كانت كل النتائج سلبية".

وسبق أن لجأت مجموعة من الدول إلى اعتماد "هيدروكسي كلوروكين" المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بالفيروس.

المصدر: وكالات

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