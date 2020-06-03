مراكز الوقاية الأمريكية: نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في البلاد

أعلنت مراكز الرقابة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة عن تسجيل 24955 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، و1045 حالة وفاة جديدة.

وحسب معطيات المراكز التي نشرت اليوم الأربعاء، فقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا مليونا و827 ألفا و425 حالة، وحصيلة الوفيات 106 آلاف و202 حالة.

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تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات مراكز الرقابة والوقاية من الأمراض قد تختلف عن الإحصاءات التي تقدمها سلطات الولايات على حدة.

كما تختلف معطيات المراكز عن إحصاءات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية والمواقع المتابعة لتفشي فيروس كورونا حول العالم.

مع ذلك تشير جميع الإحصاءات المتاحة إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم.

المصدر:رويترز