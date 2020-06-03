المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تحث القيادة الأمريكية على إدانة العنصرية

حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ميشيل باشيليت القيادة الأمريكية على إدانة العنصرية بشكل "لا لبس فيه" واتخاذ إجراءات لمعالجة قضية عدم المساواة في البلاد.

وقالت باشليت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هناك "تقارير موثوق بها حول استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة" من قبل أجهزة الأمن الأمريكية ضد المحتجين.

كما ناشدت المفوضة الأممية المحتجين إلى التعبير عن إرادتهم بشكل سلمي بعيدا عن العنف والنهب.

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وتحدثت المسؤولة أيضا عن "هجمات غير مسبوقة" على الصحفيين، مشيرة إلى نحو 200 حادثة من هذا القبيل على خلفية الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وأكدت على ضرورة التحقيق في كافة حالات الإصابة بالجروح والقتل من كل طرف أثناء المواجهات بين الشرطة والمحتجين في الولايات المتحدة.

وجاء ذلك ردا على استمرار الاحتجاجات والاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين في الولايات المتحدة في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

المصدر: رويترز