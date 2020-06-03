اليونان.. متظاهرون يلقون زجاجات حارقة باتجاه السفارة الأمريكية في أثينا(فيديو)

ألقى متظاهرون يونانيون زجاجات حارقة تجاه السفارة الأمريكية بأثينا، احتجاجا على وفاة جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية، كما تم حرق العلم الأمريكي في منطقة أخرى من البلاد.

وتستمر الاحتجاجات في اليونان ضد الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت لقطات على الهواء مباشرة متظاهرين وهم يلقون ست قنابل حارقة على الأقل باتجاه السفارة المحصنة في وسط أثينا.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أغلقت الشارع المؤدي إلى السفارة.

وتأتي الاحتجاجات تحت شعار "حياة السود مهمة" بينما يردد المتظاهرون شعارات ضد العنصرية وسياسة السلطات وأخرى مثل "لا أستطيع التنفس"، وهي الكلمات التي تلفظها فلويد خلال عملية القبض عليه بينما كان أحد ضباط الشرطة البيض يضع ركبته على عنقه.

وأثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء البلاد من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل إفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.

المصدر: وكالات