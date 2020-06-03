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كورونا.. تشكيل تحالف من 4 دول لإنتاج لقاح مضاد للفيروس

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كورونا.. تشكيل تحالف من 4 دول لإنتاج لقاح مضاد للفيروس
AFP NIKOLAY DOYCHINOV
لقاح (صورة تعبيرية)
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أعلنت السلطات الهولندية اليوم الأربعاء، عن تشكيل تحالف يضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بهدف ضمان إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الهولندية إن هذه البلدان "تدرس العديد من المبادرات الواعدة مع العديد من شركات صناعة الأدوية"، من أجل إنتاج لقاح داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "اتفقت هولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا على أن أي نتيجة إيجابية تستلزم إستراتيجية واستثمارات مشتركة".

ويهدف التحالف أيضا إلى ضمان توفير جرعات كافية من اللقاح للبلدان ذات الدخل الضعيف، وخاصة في إفريقيا.

المصدر: "لوفيغارو"

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