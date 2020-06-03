معهد للأمراض: الولايات المتحدة ستوفر 100 مليون جرعة من لقاح محتمل لفيروس كورونا في نهاية 2020

أعلن أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، عن أنه ستتوفر لدى بلاده 100 مليون جرعة من لقاح مرشح ضد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام.

وقال فاوتشي وهو كذلك عضو فريق عمل البيت الأبيض المعني بجائحة كورونا ، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، "إنه بحلول بداية عام 2021، نأمل في توفير بضع مئات الملايين من جرعات اللقاح".

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وأوضح أن هناك لقاحا، طورته شركة التكنولوجيا الحيوية "مودرنا" بالتعاون مع المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، ومن المقرر أن يدخل المرحلة النهائية من التجارب على المتطوعين، بحلول منتصف هذا الصيف، مضيفاً ان الاستعدادات في المواقع الوطنية والدولية جارية بالفعل.

وأفاد فاوتشي بأن "نهاية العمل الحقيقية لكل هذا ستكون المرحلة الثالثة التي تبدأ في الأسبوع الأول من يوليو"، وستشمل المرحلة الثالثة مشاركة حوالي 30 ألف شخص، وسيتم تجربة اللقاح على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، وكذلك على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة.

وبين عضو فريق عمل البيت الأبيض المعني بجائحة كورونا، أن الخطة تتمثل في تصنيع جرعات من اللقاح حتى قبل أن تتضح فعاليتها، مما يحقق إنتاج نحو 100 مليون جرعة بحلول نوفمبر أو ديسمبر، حتى إذا أثبتت فعالية اللقاح، ستكون هناك فرصة لتوفيره بسرعة.

وأكد فاوتشي أنه يجب أن يكون لدى العلماء بيانات كافية بحلول نوفمبر أو ديسمبر لتحديد ما إذا كان اللقاح فعّالا.

وصرح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "أنا متفائل بحذر أنه مع توفر العديد من المرشحين لدينا مع منصات مختلفة، سيكون لدينا لقاح قابل للاستخدام".

المصدر: وكالات