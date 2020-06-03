سناتورة أمريكية تكشف عن تطورات جديدة في قضية جورج فلويد والتهم الموجهة للشرطي

قالت السناتورة الأمريكية عن ولاية مينسوتا، إيمي كلوبتشار، يوم الأربعاء، إنه سيتم تغيير تهمة الشرطي ديريك تشوفين، المتهم بقتل المواطن جورج فلويد، إلى القتل من الدرجة الثانية.

وأضافت إيمي كلوبتشار أنه سيتم أيضا توجيه تهم للضباط الثلاثة الآخرين.

وأفادت بأنه وبحسب نص القانون الأمريكي، فإن تهمة القتل من الدرجة الثانية تترتب عنها عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات كحد أدنى و40 عاما كحد أقصى.

وتابعت بالقول "إنه وبعد خروج المتهم من السجن يتم وصمه بعلامة "المجرم".

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وكانت السلطات القضائية في مدينة منيابوليس الأمريكية قد وجهت تهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد، للشرطي ديريك تشوفين، لتسببه في وفاة جورج فلويد (46 عاما)، كما أقالت السلطات الشرطي وثلاثة من زملائه شاركوا في الواقعة.

هذا، وكشفت عائلة جورج فلويد، يوم الاثنين، عن تفاصيل تقرير طبي مستقل يوضح سبب وفاته التي أشعلت احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة.

ويشير التقرير الطبي الذي أعده الطبيبان مايكل بايدن، وأليسيا ويلسون، إلى أن وفاة فلويد بسبب اختناق ناجم عن الضغط على الرقبة والظهر، ما أدى إلى منع وصول الدم إلى الدماغ.

وأضاف التقرير أن الضغط المستمر على الجانب الأيمن من شريان فلويد السباتي أعاق تدفق الدم إلى دماغه، بينما تسبب الوزن الملقى على ظهره في استحالة التنفس.

وأوضح الطبيبان أن الوزن على ظهر فلويد، والأصفاد ووضعية اعتقاله، كانت كلها عوامل مساعدة على وفاته في مكان الحادث.

وأثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء البلاد من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل إفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.

المصدر: RT + وكالات