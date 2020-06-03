إيطاليا.. رئيس الوزراء السابق يقترح تعديل دستور البلاد

اقترح رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو رينزي، تعديل دستور البلاد والانتقال إلى انتخابات مباشرة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

وقال رينزي في أحدث كتبه: "أعتقد أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف شجاع وإجراء انتخابات مباشرة لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. يتعلق الأمر بتعديل الدستور للسماح للمواطنين بتحديد من وكيف ومتى يثقون في مصير البلد".

ويرى رينزي أن هذا التعديل سيسمح "بوجود شخصية على رأس البلاد يتم ضمان شرعيتها عن طريق التصويت الشعبي، ولم تمر عبر البرلمان".

ووفقا للمادة 83 من الدستور الإيطالي الحالي "ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية في جلسة موحدة لأعضائه. يشارك في الانتخابات ثلاثة نواب عن كل إقليم ينتخبهم المجلس الإقليمي بشكل يضمن تمثيل الأقلية".

المصدر: وكالات