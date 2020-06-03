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ألمانيا تعرب عن صدمتها من وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة وتدعو لمكافحة العنصرية

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ألمانيا تعرب عن صدمتها من وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة وتدعو لمكافحة العنصرية
Reuters Fabrizio Bensch
المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت
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أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها من وفاة المواطن الأمريكي، جورج فلويد، على يد شرطة بلاده، ودعت إلى مكافحة العنصرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي، إن الحكومة صُدمت بوفاة المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السمراء، غير المسلح، جورج فلويد، على يد الشرطة، داعيا إلى العمل على مكافحة العنصرية في كل البلدان.

وأشار سايبرت إلى أن "مقتل جورج فلويد ... صدم الناس في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم، وصدم الحكومة الفدرالية (في ألمانيا) أيضا"، مضيفا: "أنه موت مروع ويجب تجنبه".

وقال: "أنا واثق من وجود العنصرية في ألمانيا أيضا ...  وكل مجتمع، بما في ذلك مجتمعنا، مدعو للعمل باستمرار ضد العنصرية".

المصدر: رويترز

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