بكين: نحترم ونتفهم استراتيجية روسيا للردع النووي

علقت الخارجية الصينية على استراتيجية روسيا الجديدة للردع النووي، وقالت إن بكين تحترم ذلك وتتفهم جهود روسيا لحماية مصالحها وأمنها الوطنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الأربعاء: "لفت الجانب الصيني الانتباه إلى هذه الوثيقة​​​. حاليا، في مجال الأمن الاستراتيجي الدولي، تتزايد حالات العمل الانفرادي، التي وجهت ضربة خطيرة للتوازن الاستراتيجي العالمي للقوى والاستقرار. الجانب الصيني يحترم ويتفهم جهود روسيا لحماية مصالحها وأمنها الوطنيين".

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وشدد على أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لحماية الاستقرار الاستراتيجي، فضلا عن تعزيز السلام والأمن الدوليين.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع يوم أمس الثلاثاء، مرسوما بشأن أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي.

وتنظم الوثيقة الشروط التي تحتفظ روسيا بموجبها بالحق في توجيه ضربة نووية، فهي ذات طبيعة دفاعية، وتهدف إلى الحفاظ على قدرات القوات النووية الروسية عند مستوى كاف لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، وردع العدو المحتمل من العدوان على روسيا وحلفائها.

المصدر: وكالات