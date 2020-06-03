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الصحة العالمية تعلق على آخر بيانات كورونا في روسيا

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الصحة العالمية تعلق على آخر بيانات كورونا في روسيا
Sputnik
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أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن مدينة موسكو، وروسيا ككل، تسجلان انخفاضاً في انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت فوينوفيتش خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، للمكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء: "نرى انخفاضا جيدا، وإن كان بطيئًا، في مؤشر الإصابة في روسيا الاتحادية وموسكو، لكن ليس على المستوى الذي توقعه الجميع، ولكنه موجود"​​​.

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من جهته أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، اليوم الأربعاء، أن المنظمة ممتنة للشركاء الروس على إسهامهم في العمل التنفيذي للمنظمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال كلوغه في مؤتمر صحفي افتراضي: "نواصل دعم البلدان في مجالات مثل علاج أمراض فيروس كورونا، والتشخيص المختبري، وعلم الأوبئة، والمراقبة الوبائية، واللوجستيات، وإمدادات المواد"​​​.

وأضاف: "أنا ممتن لشركائنا في روسيا وألمانيا وبريطانيا وبولندا لمساهمتهم في عملنا التنفيذي. لتوفير الفرق الطبية والمختبرات المتنقلة والمتخصصين".

المصدر: وكالات

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