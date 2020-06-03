لندن تعرب عن قلقها من العنف في الاحتجاجات الأمريكية

أعربت لندن عن قلقها من العنف الذي يرافق الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، ودعت إلى "السماح للناس بأن يحتجوا بطريقة سلمية".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن العنف الذي تشهده الاحتجاجات في الولايات المتحدة على خلفية مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء على يد الشرطة، "هو أمر مقلق للغاية".

وأضاف المتحدث: "العنف الذي نراه مدعاة للقلق البالغ، يجب أن يُسمح للناس بأن يحتجوا بطريقة سلمية".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تتواصل فيها احتجاجات واسعة في عشرات المدن الأمريكية ضد عنف قوات الأمن ومظاهر العنصرية، مترافقة بأعمال عنف وتخريب واشتباكات مع الشرطة.

المصدر: رويترز