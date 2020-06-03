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الصين ترد على تقرير عن تباطؤها في مشاركة المعلومات مع منظمة الصحة

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الصين ترد على تقرير عن تباطؤها في مشاركة المعلومات مع منظمة الصحة
Reuters
الصين
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نفت الصين، اليوم الأربعاء، صحة تقرير إخباري ذكر أنها تباطأت في مشاركة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا مع منظمة الصحة العالمية.

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جاء ذلك النفي في معرض رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إفادة صحفية يومية، على سؤال عن التقرير الذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس".

وورد في التقرير أن منظمة الصحة العالمية تشعر بخيبة أمل لتباطؤ الصين الواضح في مشاركتها بالمعلومات التي كانت لديها عن الفيروس.

المصدر: رويترز

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