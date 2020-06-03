جونسون يهدد بمنح ملايين من سكان هونغ كونغ جوازات سفر بريطانية إذا فرضت الصين قانونها

هدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمنح جوازات سفر والجنسية البريطانية للملايين من سكان منطقة هونغ كونغ، إذا أصرت الصين على فرض قانونها حول الأمن القومي على المنطقة.

وكتب جونسون في مقال نشر في صحيفتي "تايمز" و"ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إن "جزء من سكان هونغ كونغ يخشون أن يكون أسلوب حياتهم، الذي تعهدت الصين بالإبقاء عليه، مهددا".

وأكد أنه "إذا مضت الصين قدما وأعطت مبررا لهذه المخاوف، فلا يمكن لبريطانيا، بملء ضميرها، أن تتجاهل الأمر وتتجاوزه، بالعكس سنحترم واجباتنا وسنقدم خيارا بديلا".

وقال جونسون إن نحو 350 ألف شخص في هونغ كونغ يحملون حاليا جواز السفر البريطاني الذي يسمح بدخول المملكة المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأضاف أن 2.5 مليون شخص آخرين من سكان هونغ كونغ مؤهلون للتقدم بطلبات للحصول على جواز السفر البريطاني.

وينص قانون الأمن القومي، الذي أقره مجلس النواب الصيني، بعد موجة من الاحتجاجات في هونغ كونغ، على فرض عقوبات على النشاطات الانفصالية والإرهابية والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

المصدر: وكالات