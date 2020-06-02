جونسون: بريطانيا ستغير قواعد الهجرة في حال تطبيق القانون الصيني على هونغ كونغ

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصين من أن المملكة المتحدة ستغير من قواعد الهجرة لديها، في حال تطبيق القوانين الأمنية الوطنية الصينية في هونغ كونغ.

وكتب جونسون في مقال له، نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ، يوم الأربعاء، أنه "منذ تسليم (السيادة على هونغ كونغ) عام 1997، المبدأ الأساسي كان المفهوم (دولة واحدة ونظامين) المثبت في القانون الأساسي لهونغ كونغ والمؤكد بموجب الإعلان المشترك الموقع بين بريطانيا والصين".

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن القرار الصيني حول تطبيق قوانين الأمن الصينية في المدينة "يحد من حرياتها ويقوض حكمها الذاتي بشكل دراماتيكي".

إقرأ المزيد

وأضاف أن الخطوة الصينية تخالف الإعلان المشترك، مشيرا إلى أنه "في حال بسطت الصين قانونها الأمني الوطني، فإن الحكومة البريطانية ستغير من قواعد الهجرة لديها".

وأوضح أن بريطانيا ستسمح لسكان هونغ كونغ الحاملين لـ "الجنسية البريطانية لما وراء البحار" بدخول المملكة المتحدة لفترة عام مع إمكانية التجديد، بالإضافة إلى المزيد من الحقوق، بما فيها حق العمل، ما يمهد الطريق لحصولهم على الجنسية البريطانية.

يذكر أن عدد سكان هونغ كونغ الذين يحملون الجوازات من النوع المذكور يبلغ حاليا نحو 350 ألف شخص، وسيكون بإمكان 2.5 مليون من سكان المنطقة تقديم الطلبات للحصول عليها، حسبما أكد جونسون.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد حذر الصين من أن بريطانيا ستتخذ إجراءات في حال مضي بكين قدما بخططها تجاه هونغ كونغ، التي كانت مستعمرة بريطانية حتى 1997، قبل ما حصلت الصين على السيادة عليها بموجب اتفاق يضمن حكما ذاتيا واسعا للمدينة.

المصدر: رويترز