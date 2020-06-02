زوكربرغ يدافع عن سياساته تجاه ترامب بعد احتجاج موظفي "فيسبوك"

دافع مؤسس موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي مارك زوكربرغ عن قراره عدم اتخاذ خطوات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن احتج عدد من موظفي شركته علنا على قراره.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت مجموعة من موظفي "فيسبوك"، الذين يعمل معظمهم من البيوت في الفترة الأخيرة، عن إضرابهم عن أداء وظائفهم احتجاجا على سياسات إدارة الموقع تجاه الرئيس الأمريكي.

وقال زوكربرغ لموظفيه بعد احتجاجهم، إن "فيسبوك" أجرت دراسة دقيقة لمنشورات ترامب المثيرة للجدل، وأنه من الصائب عدم اتخاذ خطوات ضدها، حسبما أكدت المتحدثة باسم "فيسبوك".

إقرأ المزيد

وأضافت المتحدثة أن زوكربرغ يدرك أن قراره قد يخيب آمال بعض الموظفين في الشركة.

يذكر أن موقع "تويتر" وضع إشارة تحذر من الترويج للعنف على تغريدة ترامب حول الاحتجاجات في مينيسوتا، يوم الجمعة الماضي، قائلا إن التغريدة تخالف قواعد الموقع، فيما امتنع "فيسبوك" عن اتخاذ أي إجراءات تجاه المنشورات ذاتها على الموقع.

ونأى زوكربرغ بنفسه عن الجدل بين إدارة ترامب و"تويتر"، قائلا إنه اعتبر تعليقات ترامب "مهينة"، لكنها لا تخالف قواعد "فيسبوك".

المصدر: رويترز