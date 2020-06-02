مراسم تشييع جورج فلويد في مدينة هيوستن الأسبوع القادم

أكد مكتب خدمات الجنازة "فورت بند" أن مراسم تشييع المواطن الأسمر جورج فلويد الذي توفي على إثر إصابته بنتيجة التعامل القاسي من قبل الشرطة، ستجري في مدينة بولاية تكساس الأسبوع القادم.

وأوضح المكتب في صفحته على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن المراسم العامة ستجري يوم الاثنين 8 يونيو، ثم ستقام المراسم المغلقة يوم الثلاثاء المقبل، سيدفن بعدها جثمانه في مقبرة "هيوستن ميموريال غاردنز".

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ومن المقرر إقامة مراسم إحياء ذكرى جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا حيث قتل المواطن، وبولاية كارولينا الشمالية حيث مسقط رأسه، وهيوستن في ولاية تكساس.

يذكر أن جورج فلويد توفي في المستشفى متأثرا بإصابة نتيجة القبض عليه بطريقة قاسية من قبل الشرطة.

وأثار مقتل فلويد موجة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة، لا تزال مستمرة منذ أكثر من أسبوع.

المصدر: نوفوستي