الولايات المتحدة.. مينيسوتا تفتح تحقيقا ضد شرطتها بسبب مقتل جورج فلويد

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم وولز عن فتح تحقيق في أداء الشرطة المحلية على مدار 10 سنوات الماضية، على خلفية مقتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

وقال وولتز عبر "تويتر" إن مديرية حقوق الإنسان في مينيسوتا فتحت الثلاثاء تحقيقا ضد شرطة الولاية "للبحث في سياسات وإجراءات وممارسات الشرطة على مدى السنوات العشر الماضية لتحديد ما إذا كانت منخرطة في الممارسات التمييزية بصورة ممنهجة".

وأضاف: "ستستخدم إدارتي كل الأدوات التي تحت تصرفها للتخلص من العنصرية المنتظمة الممارسة في ولاية مينيسوتا على مر الأجيال. يعد هذا الجهد أحد الخطوات العديدة القادمة في سعينا لإعادة بناء الثقة مع المجتمعات التي لم يسمع أحد لصوتها وتم إغفالها لفترة طويلة".

My administration will use every tool at our disposal to deconstruct generations of systemic racism in Minnesota. This effort is one of many steps to come in our effort to restore trust with communities that have been unseen and unheard for far too long. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) June 2, 2020

ومنذ مقتل جورج فلويد خنقا خلال توقيفه من قبل الشرطة يوم 25 مايو الماضي، تستمر مظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية في مينيسوتا ومدن وولايات أمريكية أخرى.

المصدر: RT + وكالات