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الولايات المتحدة.. مينيسوتا تفتح تحقيقا ضد شرطتها بسبب مقتل جورج فلويد

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الولايات المتحدة.. مينيسوتا تفتح تحقيقا ضد شرطتها بسبب مقتل جورج فلويد
Reuters
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أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم وولز عن فتح تحقيق في أداء الشرطة المحلية على مدار 10 سنوات الماضية، على خلفية مقتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

وقال وولتز عبر "تويتر" إن مديرية حقوق الإنسان في مينيسوتا فتحت الثلاثاء تحقيقا ضد شرطة الولاية "للبحث في سياسات وإجراءات وممارسات الشرطة على مدى السنوات العشر الماضية لتحديد ما إذا كانت منخرطة في الممارسات التمييزية بصورة ممنهجة".

وأضاف: "ستستخدم إدارتي كل الأدوات التي تحت تصرفها للتخلص من العنصرية المنتظمة الممارسة في ولاية مينيسوتا على مر الأجيال. يعد هذا الجهد أحد الخطوات العديدة القادمة في سعينا لإعادة بناء الثقة مع المجتمعات التي لم يسمع أحد لصوتها وتم إغفالها لفترة طويلة".

ومنذ مقتل جورج فلويد خنقا خلال توقيفه من قبل الشرطة يوم 25 مايو الماضي، تستمر مظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية في مينيسوتا ومدن وولايات أمريكية أخرى.

المصدر: RT + وكالات

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