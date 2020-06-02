بيلوسي: تشريع ضد التمييز العنصري سيصدر قريبا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن قرب صدور تشريع ضد التمييز العنصري والأمور الأخرى التي أثارها مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة بولاية مينيسوتا.

واعتبرت بيلوسي مسألة التمييز العنصري أثناء التعامل مع المواطنين المشتبه بهم "قضية شاملة"، مؤكدة على ضرورة التخلص من هذه الظاهرة.

وقالت بشأن التشريع الذي يعده الديمقراطيون: "في غضون فترة قصيرة... ستتخذ القرارات وأعتقد أن الشعب الأمريكي سيحصل على خدمة جيدة".

وهاجمت بيلوسي وديمقراطيون آخرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية تفريق مظاهرة بمتنزه لافاييت في واشنطن بالتزامن مع إلقاء الرئيس كلمة، هدد فيها بنشر قوات الجيش في المدن لوقف أعمال العنف التي اندلعت على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد على يد الشرطة.

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وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، إن "البلاد تحتاج إلى قيادة هادئة ومستقرة"، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب "لم يظهر تلك المزايا أبدا".

ودعا شومر لتبني التشريع ضد التمييز العنصري بحلول 4 يوليو، العيد الوطني الأمريكي "يوم الاستقلال".

تجدر الإشارة إلى أن شومر قدم أيضا مشروع قرار إلى الكونغرس يدين أمر ترامب بتفريق المتظاهرين في لافاييت، كما تقدم الديمقراطيون بمبادرات أخرى في ظل استمرار الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في البلاد.

المصدر: رويترز