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وزير الصحة التركي: أنقرة وموسكو ستعملان سوية على إنتاج أدوية ولقاحات ضد كورونا

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وزير الصحة التركي: أنقرة وموسكو ستعملان سوية على إنتاج أدوية ولقاحات ضد كورونا
Twitter@drfahrettinkoca
وزيرا الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو (يسار) والتركي، فخر الدين قوجة
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، أن تركيا وروسيا ستعملان سوية على إنتاج أدوية ولقاحات ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

وفي أعقاب محادثات أجراها مع نظيره الروسي، ميخائيل موراشكو، كتب الوزير التركي على صفحته في "تويتر" أن موراشكو أكد له إقرار موسكو بنجاعة العلاج الذي يتلقونه المصابون بمرض كوفيد-19 (الذي يسببه فيروس كورونا) في تركيا.

وأضاف قوجة أنه ونظيره الروسي توصلا إلى قرار "أن تعمل المؤسسات المرتبطة بوزارتينا سوية على تصنيع الأدوية واللقاحات".

المصدر: تاس

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