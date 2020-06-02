وزير الصحة التركي: أنقرة وموسكو ستعملان سوية على إنتاج أدوية ولقاحات ضد كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، أن تركيا وروسيا ستعملان سوية على إنتاج أدوية ولقاحات ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

وفي أعقاب محادثات أجراها مع نظيره الروسي، ميخائيل موراشكو، كتب الوزير التركي على صفحته في "تويتر" أن موراشكو أكد له إقرار موسكو بنجاعة العلاج الذي يتلقونه المصابون بمرض كوفيد-19 (الذي يسببه فيروس كورونا) في تركيا.

وأضاف قوجة أنه ونظيره الروسي توصلا إلى قرار "أن تعمل المؤسسات المرتبطة بوزارتينا سوية على تصنيع الأدوية واللقاحات".

RUSYA SAĞLIK BAKANI mevkidaşımız Dr. Mikhail Murashko ile bir görüşme yaptık. Dr. Murashko, COVID-19’a karşı uyguladığımız TEDAVİNİN BAŞARISINI kendilerinin de gördüğünü belirtti. Görüşmede bakanlıklarımıza bağlı kurumların AŞI ve İLAÇ İÇİN BİRLİKTE çalışması kararını aldık. pic.twitter.com/zkmOZImZMw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

المصدر: تاس