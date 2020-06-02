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زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يقدم مشروع قرار يدين خطوات ترامب

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زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يقدم مشروع قرار يدين خطوات ترامب
AFP TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
الاحتجاجات في حديقة لافاييت بواشنطن
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قدم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، مشروع قرار يدين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفريق المتظاهرين في ساحة لافاييت بواشنطن.

ويدعو مشروع القرار الكونغرس "لإدانة رئيس الولايات المتحدة لأمره الشرطة الفدرالية باستخدام الغاز والرصاص المطاطي ضد الأمريكيين الذين احتجوا بشكل سلمي في ساحة لافاييت بواشنطن" الليلة الماضية.

واتهم السيناتور شومر الرئيس ترامب بـ "انتهاك الحقوق الدستورية للمحتجين السلميين".

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وأشار مشروع القرار إلى ضرورة احترام حق التجمع السلمي وحق التعبير للأمريكيين. كما دان المشروع أعمال العنف والنهب.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد احتجاجات وأعمال عنف منذ عدة أيام على إثر مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وهدد الرئيس ترامب الاثنين 1 يونيو بنشر قوات الجيش في المدن لوقف أعمال الشغب والحفاظ على الأمن.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية

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