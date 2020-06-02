بريطانيا تسجل قفزة كبيرة للوفيات بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 324 حالة جديدة مقابل 111 في إحصائية أمس الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في بيانات جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 324 شخصا لتصل إلى 39369 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا حادا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أيام من تراجعه، حيث سجلت في المملكة المتحدة في الإحصائية المنشورة يوم 29 مايو و324 حالة، و30 مايو 215، وفي 31 مايو 113، وفي 1 يونيو 111.

كما أفادت وزارة الصحة البريطانية برصد 1613 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 277985.

ويأت ذلك بعد أن سجلت بريطانيا في إحصائية يوم 29 مايو 2095 حالة جديدة، وفي 30 مايو 2445، وفي 31 مايو 1936، في 1 يونيو 1570.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

المصدر: RT