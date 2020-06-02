الولايات المتحدة تنتقد الصين بسبب "عدوان" على الحدود مع الهند

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأحد كبار زعماء الكونغرس، الصين بسبب ما وصفاه بسلوكها الذي ينطوي على تنمر تجاه الهند أثناء مواجهة عسكرية على حدود متنازع عليها بين البلدين.

وأفاد بومبيو في تصريحات لمؤسسة بحثية اسمها "معهد المشروع الأمريكي للسياسة العامة"، ونشرتها وزارة الخارجية، بأن نقل الصين لقوات إلى خط المراقبة يماثل سلوكها الصارم فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد وبحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ.

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وتابع قائلا "تلك هي نوعية الاجراءات التي تتخذها الأنظمة الديكتاتورية".

ومن جانبه، قال إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إن على الصين احترام القوانين واللجوء للدبلوماسية لتسوية مسألة الحدود مع الهند.

وتابع قائلا: "أشعر بقلق بالغ حيال الاعتداء الصيني على طول خط المراقبة الفعلي".

وأضاف في بيان: "تظهر الصين مجددا استعدادها للتنمر على دول الجوار بدلا من حل الصراع بموجب القانون الدولي".

وذكر مسؤولون أمنيون هنود ووسائل إعلام محلية، أن كلا من الهند والصين تحشد آلاف الجنود منذ أسابيع في ثلاثة أو أربعة مواقع على الحدود في منطقة الهيمالايا بعد أن توغلت قوات صينية في منطقة هندية.

وتنفي الصين خرقها "خط المراقبة الفعلي" الذي يمتد لمسافة 3488 كيلومترا بين البلدين، وتقول إن الاستقرار يسود المنطقة الواقعة قرب نهر غالوان وبحيرة بانغونغ تسو في منطقة لاداخ الهندية الصحراوية النائية التي تغطيها الثلوج.

المصدر: رويترز