ظريف يتهم أوروبا بالتغاضي عن "الوحشية" التي تشهدها احتجاجات الولايات المتحدة

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الدول الأوروبية بالتغافل عن "الوحشية" التي يتعرض لها المحتجون والصحفيون على خلفية احتجاجات الولايات المتحدة.

وكتب ظريف في تغريدة: "مدن الولايات المتحدة صارت مسرحا للوحشية ضد المتظاهرين والصحفيين، تزامنا مع تعرضهم لتهديد القمع العسكري".

وأضاف: "أوروبا التي تسارع إلى لعب دور القاضي ولجنة التحكيم عندما يتعلق الأمر بمجتمعات غير غربية، ها هي تلتزم بصمت يصم الآذان".

وتابع "إذا ما أرادت (أوروبا) أن تلتزم الصمت الآن، فينبغي عليها أن تصمت دائما".

US cities are scenes of brutality against protesters & press, as military crackdown is threatened



Europe—quick to be judge & jury about non-Western societies—keeps deafeningly silent.



If it wants to keep lips sealed now, it should always keep them that way#WorldAgainstRacism — Javad Zarif (@JZarif) June 2, 2020

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة مستمرة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.

المصدر: RT