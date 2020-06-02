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رئيس الصين يدعو لمتابعة الأمراض مجهولة الأسباب

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رئيس الصين يدعو لمتابعة الأمراض مجهولة الأسباب
Reuters FL
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن بلاده بحاجة لزيادة متابعة الأمراض غير معروفة الأسباب والوقائع غير المعتادة، في مجال الصحة العامة.

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وأضاف في اجتماع مع خبراء وباحثين، اليوم الثلاثاء، أن المهمة العاجلة الآن هي تحسين نظم الرقابة على الأمراض المعدية والأحداث الطارئة في قطاع الصحة.

وأشار إلى أن نظام المتابعة يحتاج لأن يتسم بمزيد من الحساسية والدقة، وأنه ينبغي تعزيز القدرة على التحليل وإصدار الأحكام في الوقت المناسب.

وقال إن الصين ستعزز البحث والتطوير للتوصل لعلاجات جديدة في مجال الطب التقليدي الصيني.

المصدر: "رويترز"

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