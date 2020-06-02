وزير الخارجية الألماني يصف الاحتجاجات في أمريكا بالمشروعة

وصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل أمريكي من ذوي البشرة السوداء أثناء اعتقاله من قبل الشرطة، بأنها مشروعة.

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وقال ماس في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن: "الاحتجاجات السلمية التي تشهدها الولايات المتحدة، احتجاجات أكثر من شرعية، ويمكن تفهمها".

وأضاف: "لا يسعني سوى أن أعبر عن أملي في ألا تتحول الاحتجاجات السلمية إلى العنف، بل وأن تترك تلك الاحتجاجات تأثيرا" في المجتمع.

وأشار الوزير الألماني إلى إنه سيتواصل مع السلطات الأمريكية، بخصوص تقارير عن تعرض فريق عمل تابع لقناة "دويتشه فيله" الألمانية، لإطلاق نار من قبل الشرطة، عندما كان يعمل على تغطية مسيرة احتجاجية في مينيابوليس.

وتابع: "يجب تمكين الصحفيين من أداء عملهم، في تقديم تغطية صحفية مستقلة في أوضاع آمنة. يجب على الدول الديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون أن تطبق أعلى المعايير لحماية حرية الصحافة".

المصدر: رويترز