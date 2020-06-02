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وزارة الدفاع الأمريكية ترفع التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطن بسبب الاحتجاجات

لندن: العنف الذي تشهده الاحتجاجات في أمريكا "مدعاة للقلق"

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لندن: العنف الذي تشهده الاحتجاجات في أمريكا
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قالت الحكومة البريطانية إن العنف الذي تشهده الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل رجل من أصل إفريقي من قبل الشرطة هو "أمر مقلق للغاية".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون: "العنف الذي نراه (هناك) مدعاة للقلق البالغ، يجب أن يُسمح للناس بأن يحتجوا بطريقة سلمية".

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وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات صاخبة تتخللها أعمال شغب وعنف وصدامات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، عقب حادثة وفاة جورج فلويد الشاب الأمريكي ذو الأصول الإفريقية خلال اعتقاله بشكل فظ على أيدي رجل شرطة أبيض.

المصدر: رويترز

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