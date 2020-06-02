مسؤول روسي: تركيا طلبت أسلحة من روسيا بمليار دولار

كشف رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف، اليوم الثلاثاء، أن تركيا طلبت أسلحة من روسيا تقدر بمليار دولار.

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وأشار شوغايف في مقابلة مع تلفزيون Ecoturk TV التركي إلى أن حقيبة صادرات الدفاع الروسية مع تركيا تقدر بنحو مليار دولار.

ونوه بأن المفاوضات بشأن تسليم المنظومة الثانية من "إس-400" إلى تركيا في مرحلة متقدمة وتنتظر موسكو القرار النهائي من أنقرة.

وأضاف المسؤول الروسي: "بالنظر إلى القيود الحالية فيما يتعلق بفيروس كورونا، فإن توقع تاريخ إبرام هذا العقد ليس بالسهل. ومع ذلك، فإن المفاوضات حول توريد الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي "إس-400" في مرحلة متقدمة إلى حد ما، ونحن في انتظار قرار نهائي من الجانب التركي".

وأكد شوغايف، أن روسيا وتركيا تناقشان تطويرا مشتركا لأنظمة الطيران وأنظمة الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن "آفاق التعاون ليس لها حدود".

يذكر أن قيمة العقود العسكرية الروسية المصدرة إلى تركيا لم يتم الإعلان عنها رسميا من قبل، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول روسي عن قيمة عقود التصدير.

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك