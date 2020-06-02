الكرملين: بوتين وترامب لم يناقشا الاحتجاجات في الولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لم يناقشا الاحتجاجات في الولايات المتحدة، خلال الاتصال الهاتفي، أمس الاثنين.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الاحتجاجات في الولايات المتحدة ليست مسألة علاقات ثنائية.

وبحث الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية أمس الاثنين، مكافحة فيروس كورونا والتعاون في الفضاء وعقد القمة المرتقبة لـ"G7"، إضافة إلى أسعار النفط والحوار الاستراتيجي بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك