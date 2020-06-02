البرلمان النمساوي يتخذ إجراءات عقابية ضد "حزب الله" وإسرائيل ترحب!

رحبت الخارجية الإسرائيلية بقرار البرلمان النمساوي القاضي باتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد "حزب الله" اللبناني.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي : "هذا قرار هام، أدعو الحكومة النمساوية الى تبني قرار برلمانها والانضمام إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا باعلان عن حزب الله منظمة إرهابية".

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تناقلت أنباء حول اتخاذ البرلمان النمساوي في 29 مايو الماضي قرارا يدعو من خلاله حكومة البلاد إلى اتخاذ إجراءات ضد منظمة "حزب الله" اللبناني .

ويدعو القرار إلى "اتخاذ إجراءات مناسبة وفعالة للعمل بشكل حاسم ضد الأنشطة الإرهابية والإجرامية لحزب الله وأنصاره في النمسا"، بحسب موقع "israeldefense.co"

المصدر: RT