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البرلمان النمساوي يتخذ إجراءات عقابية ضد "حزب الله" وإسرائيل ترحب!

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البرلمان النمساوي يتخذ إجراءات عقابية ضد
Reuters
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رحبت الخارجية الإسرائيلية بقرار البرلمان النمساوي القاضي باتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد "حزب الله" اللبناني.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي : "هذا قرار هام، أدعو الحكومة النمساوية الى تبني قرار برلمانها والانضمام إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا باعلان عن حزب الله منظمة إرهابية".

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تناقلت أنباء حول اتخاذ البرلمان النمساوي في 29 مايو الماضي قرارا يدعو من خلاله حكومة البلاد إلى اتخاذ إجراءات ضد منظمة "حزب الله" اللبناني .

ويدعو القرار إلى "اتخاذ إجراءات مناسبة وفعالة للعمل بشكل حاسم ضد الأنشطة الإرهابية والإجرامية لحزب الله وأنصاره في النمسا"، بحسب موقع "israeldefense.co"

المصدر: RT

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