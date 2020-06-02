الصحة العالمية: انخفاض بإصابات كورونا في غرب أوروبا وارتفاع في شرقها

قالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات الإصابة التي تسجل يوميا بفيروس كورونا آخذة بالانخفاض في غرب أوروبا، دون المناطق التي تمثل بؤرا ساخنة للمرض في شرق أوروبا.

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وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "نشهد تراجعا مطردا في عدد الحالات المصابة في غرب أوروبا في الوقت الحالي. ورغم أنه لا يحدث بوتيرة سريعة إلا أنه مطرد في الحالات الجديدة التي يجري تسجيلها يوميا، أي أن العدد لا يزال كبيرا لكنه آخذ في التناقص باستثناء روسيا وشرق أوروبا حيث لا نزال نشهد ارتفاعا هناك".

وسجلت روسيا 423741 حالة، ما يعد ثالث أعلى معدل إصابات في العالم، بما فيها 5037 وفاة.

وقالت هاريس إنه لا توجد لديها معلومات عما إذا كانت المحادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال جارية، بعد أن أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيقطع العلاقة مع المنظمة بسبب "سوء" تعاملها مع الوباء.

وأضافت هاريس: "ليس لدي أي معلومات عن إبلاغنا رسميا بذلك".

المصدر: رويترز