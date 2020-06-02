مقتل شرطي إيراني باشتباك مسلح جنوب شرقي البلاد

لقي شرطي إيراني مصرعه باشتباك مسلح مع عصابة لتهريب المخدرات بمحافظة كرمان في جنوب شرقي البلاد.

وقال قائد شرطة محافظة كرمان، عبد الرضا ناظري، إن دوريتين للشرطة "رصدتا الليلة الماضية خلال مراقبتهما لطريق ماهان – بم، عبور مجموعة مركبات لعصابة مهربي المخدرات المسلحين"، مضيفا أن "المهربين فتحوا النار باتجاه رجال الشرطة، ما تسبب في مقتل أحدهم، وإصابة آخر".

وأشار إلى المسلحين تمكنوا من الهرب، مستفيدين من وعورة المنطقة.

وأضاف أن الشرطة ضبطت في مكان الحادث كمية من الأسلحة والذخيرة، ودراجتين ناريتين تحملان 145 كلغم من الحشيش و19 كلغم من الأفيون.

المصدر: فارس