عالم إيراني في طريقه إلى الوطن بعد أن أفرجت عنه الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الطائرة التي تقل الباحث الإيراني، سيروس أصغري، أقلعت من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو في طريقه إلى طهران.

وكتب ظريف على صفحته في "انستغرام"، صباح اليوم الثلاثاء: "السلام عليكم أيها الأصدقاء، خبر سار، الطائرة التي تقل الدكتور سيروس أصغري غادرت أمريكا".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، أن العالم، سيروس أصغري، المسجون في الولايات المتحدة لاتهامه بسرقة أسرار صناعية، سيعود إلى إيران خلال أيام.

المصدر: RT + فارس