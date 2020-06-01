البرازيل تسجل 11598 إصابة و623 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل، اليوم الاثنين، تراجعا ملموسا لحصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم رصد 11598 حالة، مع زيادة معدل الوفيات اليومية إلى 623.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة نشرتها مساء الاثنين، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11598، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 526447.

ويشير هذا المعدل إلى تراجع كبير للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد في إحصائية يوم 29 مايو 26928 حالة، وفي 30 مايو 33274، وفي 31 مايو 16409.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 623 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 29937 شخصا.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع جديد للوفيات اليومية بالفيروس في البلاد، حيث سجلت البرازيل 1124 حالة في 29 مايو، و956 في 30 مايو، و480 في 31 مايو.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية مع ذلك بأن حصيلة المتعافين من الفيروس وصلت إلى نقطة 211080 حالة.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والرابعة من حيث الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: وكالات