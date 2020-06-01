أصوات إطلاق قنابل غاز قرب أسوار البيت الأبيض حيث يلقي الرئيس ترامب كلمته

سمعت أصوات انفجار قنابل دخانية وغاز خلال تجمع للمتظاهرين خارج أسوار البيت الأبيض، على خلفية مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، على يد شرطي أثناء عملية اعتقال خشن.

وبدا خلال بث مباشر قدمته RT أن الشرطة ألقت الغاز المسيل للدموع على الحشود لتفريق المتظاهرين.



ويمكن في الفيديو المباشر رؤية المتظاهرين وهم يرفعون أيديهم للشرطة وهم يهتفون "لا تطلقوا النار!".



جاء ذلك في الوقت الذي ألقى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة من حديقة الورود في البيت الأبيض.

المصدر: RT