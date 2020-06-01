قطر توافق على ترشيح السفير السوداني الجديد

وافقت الحكومة القطرية على ترشيح عبد الرحيم الصديق سفيرا فوق العادة ومفوضا للسودان لدى الدوحة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نقلته وكالة "سونا" الرسمية: إنها "تلقت موافقة الحكومة القطرية على ترشيح عبد الرحيم الصديق سفيرا فوق العادة ومفوضا للسودان لدى قطر".

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل بشأن تعيين الصديق، الذي يعد أول سفير للسودان يتم قبول ترشيحه لدى قطر منذ الإطاحة بالرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في 11 أبريل 2019.

وفي 1 يونيو 2019 أعلنت الخارجية السودانية استدعاء سفيرها لدى قطر، فتح الرحمن علي محمد، إلى الخرطوم للتشاور لعدة ساعات إلا أنه لم تتم إعادته إلى الدوحة.

وتمثل إقامة علاقات خارجية متوازنة أحد أبرز الملفات على طاولة رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عبد الله حمدوك.

المصدر: سونا + وكالات