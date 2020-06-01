تركيا تسجل تراجعا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا

سجلت حصيلة الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا في تركيا تراجعا جديدا حيث انخفض المؤشران إلى 827 مريضا و23 متوفيا، بينما تم رصد 974 حالة شفاء.

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وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم الاثنين، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 827 ليصل إلى 164769 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع مستمر لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات يوم 28 مايو 1182، وفي 29 مايو 1141، وفي 30 مايو 983، وفي 31 مايو 839.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4563 شخصا إثر رصد 23 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 28 مايو 30 حالة، وفي 29 مايو 28، وفي 30 مايو 26، وفي 31 مايو 25.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 128947 شخصا بعد تسجيل 974 حالة شفاء جديدة، لتتجاوز نسبة المتعافين مستوى 78%.

وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 2.07 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.

وأصدرت وزارة الداخلية التركية، السبت، تعميما ينص على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق وأسواق الملابس والنوادي، ليتم السماح بفتحها لغاية الساعة العاشرة مساء اعتبارا من 1 يونيو.

المصدر: RT