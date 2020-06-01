رئيس وزراء باكستان يدعو المواطنين "للتعايش مع الفيروس"

دافع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن قراره رفع إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا، داعيا المواطنين "للتعايش مع الفيروس".

وقال عمران خان في كلمة متلفزة له، اليوم الاثنين، إن إجراءات الإغلاق ألحقت أضرارا بالاقتصاد الباكستاني، حيث تراجعت الصادرات وانخفضت عوائد الدولة بـ 30%، مع التوقعات بأن يصل عجز الميزانية إلى 9.4% وبأن تشهد البلاد أزمة ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن البلاد لم تتمكن من تحمل الأضرار خلافا عن الدول الكثيرة الأخرى، لافتا إلى أن 50 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر.

وأضاف أن الحكومة قدمت مساعدات مالية للمواطنين الفقراء، لكنها غير قادرة على مواصلة تقديمها على نطاق واسع، مشيرا إلى أن ما بين 130 و150 مليون شخص تضرروا جراء إجراءات الإغلاق.

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وتابع رئيس الوزراء قائلا، إن "الفيروس سينتشر أكثر. وأضطر للقول إنه مع الأسف سيكون هناك مزيد من الوفيات... وفي حال أبدى الناس حذرا، فإنه بإمكانهم أن يعيشوا مع الفيروس".

يذكر أن باكستان سجلت أكثر من 72 ألف إصابة بفيروس كورونا و1543 حالة وفاة. وارتفع معدل الوفيات في الأيام الأخيرة، حيث تسجل باكستان نحو 80 حالة وفاة بكورونا كل يوم.

المصدر: رويترز