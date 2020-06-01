آلاف الأشخاص يتظاهرون في أمستردام تضامنا مع جورج فلويد
خرج نحو 3 آلاف شخص وسط العاصمة الهولندية أمستردام، تضامنا مع المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السمراء، جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة أثناء القبض عليه في ولاية مينيسوتا الأمريكية.
ورفع المتظاهرون شعارات تدين العنصرية وعنف الشرطة.
وأفادت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية بأن المشاركين في المظاهرة وضعوا الكمامات الطبية تلبية لمطالبة السلطات لضمان الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
Amsterdam really showed up for #GeorgeFloyd ... pic.twitter.com/2H3sDkfawG#BlackLivesMatter— Ahmed Shihab-Eldin (@ASE) June 1, 2020
يذكر أن العديد من المدن في الولايات المتحدة تشهد مظاهرات واشتباكات بين الشرطة ومحتجين على إثر مقتل فلويد، الذي توفي متأثرا بإصابته بعد القبض عليه بطريقة قاسية.
وفرضت السلطات الأمريكية حظر التجول في بعض المدن ونشرت التعزيزات الأمنية لمنع وقوع أعمال الشغب التي ترافق الاحتجاجات.
المصدر: نوفوستي