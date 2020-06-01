"Eli Lilly" تبدأ تجارب بشرية ضمن أول دراسة عالمية لعلاج "COVID-19" بالأجسام المضادة

أعلنت شركة "Eli Lilly" الأمريكية أنها بدأت تجارب مبكرة لاختبار دواء محتمل لعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في أول دراسة عالمية لعلاج هذا المرض بالأجسام المضادة.

وقالت الشركة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن دراستها المبكرة ستقيم سلامة وقدرة المرضى بـ"COVID-19"، في المستشفيات على التحمل، موضحة أنه يتوقع الحصول على النتائج بحلول نهاية يونيو الحالي.

وأطلق على العلاج التجريبي اسم "LY-CoV555" وتم تطويره بالتعاون مع شركة "AbCellera Biologics"، التي بدأت الشراكة مع "Eli Lilly" في مارس الماضي.

ويعتمد هذا العلاج على الأجسام المضادة الموجهة إلى الهيكل البروتيني داخل الفيروس لمنعه من التعلق بالخلية البشرية وبالتالي تحييده.

وقالت الشركة إنه تم تطوير العلاج بالأجسام المضادة بعد التعرف عليها في عينة دم أخذت من أحد أوائل المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بعد تعافيه.

وذكرت الشركة أنها تتوقع الانتقال للمرحلة التالية من الاختبارات، وهي دراسة العلاج المحتمل للمرضى بـ"COVID-19" خارج المستشفيات إذا تأكدت أن الدواء آمن.

وتعتبر "Eli Lilly" واحدة من العديد من شركات الأدوية والمؤسسات البحثية التي تعمل على إنتاج أمصال ومضادات الفيروسات والعلاجات الأخرى لمساعدة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار الذي أودى بالفعل بحياة نحو 375 ألف شخص على مستوى العالم.

وسبق أن حقق دواء جديد من إنتاج شركة "Gilead Sciences" اسمه "ريمديسيفير" بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين بالمرض، ويتلقاه المرضى في بعض الدول.

المصدر: رويترز