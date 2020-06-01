عمدة نيويورك: أحترم معتقدات ابنتي المعتقلة أثناء الاحتجاجات

أعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلازيو، أنه يحترم معتقدات ابنته كيارا التي اعتقلت في مانهاتن أثناء احتجاجات على مقتل أمريكي ذوي الأصول الإفريقية، على يد رجال أمن.

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وقال دي بلازيو في موجز صحفي بثته قناة NY1 المحلية: "أنا أحب ابنتي وأحترمها. كل ما تريده هو عمل الخير في العالم. تريد جعل العالم أفضل وأن يصبح الوضع فيه أكثر سلاما. من دواعي فخري أنها تشعر بمسؤوليتها إلى درجة أنها مستعدة لعمل شيء ما من أجل ذلك".

وذكر عمدة نيويورك أن ابنته تحدثت له عن مشاركتها في المظاهرة الاحتجاجية وأكدت أنها كانت سلمية.

وفي وقت سابق، أفادت قناة NY1 بأن كيارا دي بلازيو (25عاما) اعتقلت في 30 مايو، أثناء مشاركتها في الاحتجاجات بتقاطع شارع برودواي والشارع 12 في مانهاتن، حيث رفض حوالي 100 متظاهر الامتثال لأمر الشرطة بالتفرق.

وذكرت القناة أن التهمة الموجه إلى كيارا، التي قد تم الإفراج عنها من مكان اعتقالها، هي الإخلال بالنظام العام. وبموجب قوانين ولاية نيويورك، تواجه كيارا عقوبة حبس لمدة 15 يوما ودفع غرامة.

وأوردت شبكة CNN أن أكثر من 250 شخصا أوقفتهم الشرطة أثناء الاحتجاجات في نيويورك، والتي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من ذوي الأصول الإفريقية في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، في 25 مايو. وتوفي فلويد في المستشفى بعد أن وضع رجل شرطة أبيض ركبته على عنقه وهو راقد على الأرض، عقب إلقاء القبض عليه.

المصدر: تاس