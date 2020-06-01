رئيس كوريا الجنوبية يبلغ ترامب قبوله دعوة حضور قمة مجموعة G7

قال البيت الأزرق الرئاسي بكوريا الجنوبية، الاثنين، إن الرئيس مون جيه إن، أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا قبول دعوته للمشاركة في اجتماع قمة G7 هذا العام في الولايات المتحدة.

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وكان ترامب قد قال يوم السبت إنه سيؤجل اجتماع قمة مجموعة "السبع الكبار" حتى سبتمبر من موعده المقرر أواخر يونيو، وإنه يريد دعوة روسيا وأستراليا وكوريا الجنوبية والهند للاجتماع.

إلى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع مباشر مع زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى إذا سمحت الظروف طبقا لوضع وباء كورونا.

وفيما قبل ماكرون دعوة الرئيس الأمريكي، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضها للدعوة، حيث صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، بأن "المستشارة الاتحادية تشكر الرئيس ترامب على دعوته لحضور قمة G7 بواشنطن في أواخر يونيو".

وتابع المتحدث قائلا إن ميركل "لا تستطيع الموافقة على الحضور شخصيا والرحلة إلى واشنطن"، مضيفا أن المستشارة ستواصل متابعة التطورات المتعلقة بالوباء.

جدير بالذكر أن مديرة البيت الأبيض لشؤون الاتصالات الاستراتيجية، أليسا فرح، أعلنت أن قمة المجموعة الموسعة من دول العالم ستتيح مناقشة "مستقبل الصين".

المصدر: وكالات